Игнатьев - о матче "Зенита" и "Краснодара": результативной эта игра не может быть

- Рассчитываю, что матч удовлетворит всех болельщиков, независимо от приверженности к какому-то клубу. "Зенит" и "Краснодар" будут главными действующими лицами на сегодняшний день. Результативной эта игра не может быть. Это будет натянутый матч с определенным небольшим преимуществом какой-то одной из команд в силу определенных обстоятельств, - сказал Борис корреспонденту Sport24.
Напомним, матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится уже сегодня. Встреча состоится в Санкт-Петербурга на стадионе "Газпром-Арена". Ранее стало известно, что все билеты проданы. Начало встречи в 17:00. Матч обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.
На данный момент сине-бело-голубые занимают третью строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 23 матчах, в то время как "быки" идут на первом месте, набрав 52 очка в стольких же встречах.