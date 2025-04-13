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Игнатьев - о матче "Зенита" и "Краснодара": результативной эта игра не может быть

Советский тренер и экс-футболист Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24 тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Торпедо"
- Рассчитываю, что матч удовлетворит всех болельщиков, независимо от приверженности к какому-то клубу. "Зенит" и "Краснодар" будут главными действующими лицами на сегодняшний день. Результативной эта игра не может быть. Это будет натянутый матч с определенным небольшим преимуществом какой-то одной из команд в силу определенных обстоятельств, - сказал Борис корреспонденту Sport24.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится уже сегодня. Встреча состоится в Санкт-Петербурга на стадионе "Газпром-Арена". Ранее стало известно, что все билеты проданы. Начало встречи в 17:00. Матч обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.

На данный момент сине-бело-голубые занимают третью строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 23 матчах, в то время как "быки" идут на первом месте, набрав 52 очка в стольких же встречах.

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