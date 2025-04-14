"Эль-Мехди молодой и агрессивный форвард, с очень сильным потенциалом. Ему необходимо время на адаптацию. В матче с "Пари НН" он не отличился, но проделал много черновой работы. Уверен, что в будущем он сможет показывать больше", - цитирует Гафина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эль-Мехди Маухуб провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего нападающего в 1,5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 24-х сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. В 25-м туре чемпионата России команда Марцела Лички примет на своем поле казанский "Рубин".
Гафин: Маухуб - форвард с сильным потенциалом, но ему нужно время на адаптацию
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался об игре Мехди Маухуба.
Фото: ФК "Динамо"