«Мостовой – большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все замечательно. Я всегда говорил, что тренер и игрок — это две совершенно разные вещи. Если у него есть такое желание, надеюсь, рано или поздно все должно получиться», — цитирует Тотти «РБ Спорт».
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Завершил свою карьеру футболиста в 2005 году, выступая за «Алавес». За этот клуб он провёл лишь один матч, в котором забил гол со штрафного удара.
Следует отметить, что в начале марта этого года бывший игрок сборной России Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
Тотти — о тренерских амбициях Мостового: надеюсь, у него всё получится
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал возможный переход Александра Мостового на тренерскую работу.
Фото: "РБ Спорт"