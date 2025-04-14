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"Очень сильная лига, очень конкурентная". Луис Энрике высоко оценил РПЛ

Бразильский вингер "Зенита" Луис Энрике высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, высоко оцениваю РПЛ. Очень сильная лига, очень конкурентная. Здесь много команд достойного уровня, которые способны бороться за победу в чемпионате", - цитирует Энрике ТАСС.

Напомним, Луис Энрике, играющий на позиции флангового нападающего, перебрался в "Зенит" в это зимнее трансферное окно, перейдя из "Ботафого". 24-летний вингер подписал с российским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

В составе сине-бело-голубых Энрике провел пять матчей в РПЛ, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи на партнеров.

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