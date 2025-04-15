"Я перед игрой в первый раз думал, что действительно "Краснодар" уверен в себе и фаворит. Но ничего не изменилось у "Краснодара". Мне кажется, что после гола, который забил Кривцов, они прямо сами себя испугались. Может все произойти, может они и станут чемпионами, в чем я сильно теперь сомневаюсь, потому что психологически с прошлого года, во-первых, ничего не изменилось, во-вторых, чемпионского характера нет точно", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Краснодар" в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в гостях потерпел поражение от петербургского "Зенита" со счётом 1:4. Тем не менее, после этой игры "быки", имея в своём активе 52 очка, продолжили занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Краснодар" 19 апреля дома сыграет против грозненского "Ахмата".
Напомним, футбольный клуб "Краснодар" был основан в феврале 2008 года. С тех пор команда ни разу не выиграла ни одного титула: ее наивысшими достижениями являются выходы в финал Кубка России (в сезонах-2013/14 и 2022/23) и завоевание серебряных медалей чемпионата России (в сезоне-2023/24).
"Сами себя испугались". Радимов заявил об отсутствии у "Краснодара" чемпионского характера
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о футбольном клубе "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"