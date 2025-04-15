"У "Краснодара" нет шансов на чемпионство по их психологии. У них провинциальное мышление, нет мышления победителей. "Краснодар" вечно будет вторым или третьим. В прошлые выходные они были в шаге от чемпионства. Команда повела в матче с "Зенитом" и должна была выигрывать. Ты повёл 1:0 — беги вперёд и добивай. Но "Краснодар" поджал хвост, забился в угол и ждал, пока их не побьют до неприличия.
Поэтому они никогда не станут чемпионами. "Зенит" привык побеждать и быть чемпионом. Они ликвидируют отставание в два очка и станут первыми", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".
13 апреля "Краснодар" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде встречался с петербургским "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 1:4. Несмотря на это поражение, "быки", имея в своем активе 52 очка, продолжили занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит", в свою очередь, набрал 50 очков и поднялся на вторую строчку.
Напомним, футбольный клуб "Краснодар" в течение своей 17-летней истории ни разу не выигрывали ни один титул - его наилучшее достижение в Российской Премьер-Лиге является завоевание серебряных медалей в сезоне-2023/24. Петербуржцы при этом последние шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
Червиченко: "Краснодар" вечно будет вторым - у них провинциальное мышление
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о шансах футбольного клуба "Краснодар" стать чемпионом России.
Фото: ФК "Краснодар"