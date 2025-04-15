Зиньковский высказался о своем будущем в "Спартаке"

«Закончится сезон — все будет ясно: какое решение примет тренер, какое решение примет руководство. Хотел бы я вернуться в «Спартак»? Конечно. Сто процентов», — заявил Зиньковский «РБ Спорт».
Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года за 3,2 миллиона евро. За это время он провёл 87 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
В зимнее трансферное окно Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.