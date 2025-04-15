«Я еще месяц назад говорил, что ЦСКА будет бороться за высокие места. У красно-синих есть стержень, характер. Также у армейцев есть стабильность, которой нет у «Спартака». В последние 15 лет они практически всегда борются за первое-второе места. «Спартак» якобы тоже, но только на бумаге, на практике всегда какие-то проблемы. Не могу сказать, что за проблемы, не работаю в клубе. Это нужно спрашивать у руководителей красно-белых. Они даже не знают, кто у них там главный. А у армейцев же есть опыт борьбы за высокие места. Команда прибавляет», — заявил Канчельскис «СЭ».
Матче первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. ЦСКА смог догнать красно-белых по количеству набранных очков, имея также 47 очков, однако армейцы уступают по дополнительным показателям.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Канчельскис: у ЦСКА есть стержень и стабильность, а у "Спартака“ на практике проблемы
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении дел в ЦСКА и «Спартаке» в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК ЦСКА