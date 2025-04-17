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Камоцци: посмотрим, кто выиграет РПЛ в этом сезоне, надеюсь, не "Зенит"

Экс-советник бывшего президента московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Считаю, что РПЛ нужен новый чемпион, это важно для развития лиги. Посмотрим, кто выиграет чемпионат в этом сезоне. Надеюсь, не "Зенит". У "Краснодара" и "Спартака" есть шансы", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом страны на протяжении шести последних лет. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают второе место в таблице с 50 очками в 24 матчах. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", у которого 52 очка. "Спартак" и ЦСКА располагаются на третьем и четвёртом местах с 47 очками.

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