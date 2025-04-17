Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Лацио
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ЛионНе начат
Атлетик
22:00
РейнджерсНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
19:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
19:45
БетисНе начат
Рапид
22:00
ЮргорденНе начат
Челси
22:00
ЛегияНе начат

Хомуха: "Химки" снимут с чемпионата России, если игроки бойкотируют матч с "Зенитом"

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о возможном бойкоте матча 25-го тура РПЛ с "Зенитом" футболистами "Химок".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте
"Это совсем не красит наш чемпионат. Так или иначе, но "Химки" снимут с чемпионата России, если подобные решения будут приняты. Властям региона надо заняться клубом, если они хотят видеть их в РПЛ. Если нет, то команда прекратит своё существование в РПЛ и будет сослана в низший дивизион. Видели, какое количество зрителей на матчах "Химок"? Это никому не интересно", - заявил Хомуха.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты основного состава подмосковных "Химок" могут бойкотировать предстоящий матч чемпионата России с "Зенитом". Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля. Сообщалось, что футболисты клуба бойкотируют тренировки из-за задержки зарплат и увольнения испанского главного тренера Франка Артиги.

По данным прессы, новый главный тренер "Химок" Магомед Адиев в преддверии матча с "Зенитом" работает с футболистами дубля. Руководство клуба пообещало игрокам выплатить долги, но бойкот продолжился.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится