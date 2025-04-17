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Защитник "Спартака" Рябчук: у нас есть все шансы, мы боремся за все трофеи

Защитник "Спартака" Олег Рябчук оценил игру команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Этот сезон у нас идет достаточно хорошо, у нас есть все шансы, мы за все боремся. Так что не мне оценивать тренера. Я хорошо себя чувствую. Есть еще шесть игр. Видно, что команда играет в хороший футбол. Это самое важное", - цитирует Рябчука "Матч ТВ".

После 24-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков. В 25-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который занимает 9-е место с 28-ю очками.

Команда Деяна Станковича сыграет с московским "Динамо" во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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