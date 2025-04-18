"В его бомбардирских качествах мы не сомневаемся. Действительно, статистика говорит о том, что он много забивал и проделывал хорошую работу. К счастью, он забил нужный гол сейчас. Надеемся, что это станет определенным стимулом и толчком к более яркой игре. Я думаю, что все зависит только от него", - приводит слова Тимощука Metaratings.
Нападающий Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года. С тех пор форвард в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, 4 раза отправил мяч в ворота соперников, дважды отметился результативными передачами на одноклубников и трижды получил предупреждение за нарушение правил.
Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
В "Зените" заявили, что не сомневаются в бомбардирских качествах Соболева
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался об игре нападающего петербургского клуба Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"