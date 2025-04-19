"В РПЛ возможен любой исход, но он не зависит от "Спартака". Чтобы он стал чемпионом, его конкуренты должны потерять очки. Это вряд ли произойдёт. И вряд ли "Спартак" станет чемпионом. Сможет ли ЦСКА быть выше "Спартака"? Не знаю, всё возможно", – приводит слова Камоцци Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича за 24 тура набрал 47 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.
При этом отставание столичной команды от второго места, на котором сейчас находится петербургский "Зенит", составляет 3 очка, а отставание от первого места, на котором располагается футбольный клуб "Краснодар" - 5 очков.
В следующем туре соперником "Спартака" станет тольяттинский "Акрон". Матч пройдет 19 апреля в 14:30 мск в Самаре.
Камоцци оценил шансы "Спартака" стать чемпионом России
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о шансах московского клуба стать чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"