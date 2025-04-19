Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
12:00
Динамо МхНе начат
Акрон
14:30
СпартакНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
17:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Вест Хэм
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
17:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
ВаленсияНе начат
Барселона
17:15
СельтаНе начат
Мальорка
19:30
ЛеганесНе начат
Лас-Пальмас
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
16:00
КомоНе начат
Монца
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
16:30
БаварияНе начат
Вердер
16:30
БохумНе начат
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Майнц
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
18:00
ГаврНе начат
Монако
20:00
СтрасбургНе начат
Марсель
22:05
МонпельеНе начат

Камоцци оценил шансы "Спартака" стать чемпионом России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о шансах московского клуба стать чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"
"В РПЛ возможен любой исход, но он не зависит от "Спартака". Чтобы он стал чемпионом, его конкуренты должны потерять очки. Это вряд ли произойдёт. И вряд ли "Спартак" станет чемпионом. Сможет ли ЦСКА быть выше "Спартака"? Не знаю, всё возможно", – приводит слова Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича за 24 тура набрал 47 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.

При этом отставание столичной команды от второго места, на котором сейчас находится петербургский "Зенит", составляет 3 очка, а отставание от первого места, на котором располагается футбольный клуб "Краснодар" - 5 очков.

В следующем туре соперником "Спартака" станет тольяттинский "Акрон". Матч пройдет 19 апреля в 14:30 мск в Самаре.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится