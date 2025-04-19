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Терёхин: победа над "Крыльями" - это последний шанс для ЦСКА побороться за золотые медали

Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терёхин поделился своими ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и "Крыльями Советов".
Фото: ПФК ЦСКА
"Армейцы" никогда много не забивали при Николиче. Случайные голы только залетают, а потом вся команда играет в обороне. Поэтому с самарцами будет тяжеловато. Им терять нечего, они играют в хороший, спокойный футбол. Поэтому вполне допускаю потерю очков ЦСКА. Хотя для москвичей это последний шанс побороться за золотые медали. Они могут упустить его, если не обыграют "Крылья Советов", - приводит слова Терёхина "Евро-Футбол.Ру".

Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" сыграют друг с другом в ближайшее воскресенье, 20 апреля, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном, а в роли ВАР назначен Сергей Иванов.

После 24-го тура ЦСКА имеет 47 очков, с которыми располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, а у "Крыльев Советов" в активе 26 очков (11 место).

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