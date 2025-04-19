- Это слабость, на мой взгляд. Какой же это характер? Знаете, обычно после таких матчей говорят, что выиграли на характере, проигрывая 0:2. На самом деле они показали такую низкую планку. Для «Спартака» это очень негативно. Я их вообще не рассматриваю, как претендентов на чемпионство, судя по тому, что он делает. Ну так чемпион не играет, - сказал Сергей "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, 19 апреля в гостевом матче 25 тура РПЛ "Спартак" обыграл "Акрон" со счетом 3:2. Красно-белые проигрывали со счетом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу. В составе "Спартака" отличились Тео Бонгонда, Алекса Джурашович (автогол), Эсекьель Барко. В составе хозяев отличился Артём Дзюба, оформивший 268-е результативное действие в РПЛ, побив рекорд Дмитрия Лоськова, и Дмитрий Пестряков.
На данный момент красно-белые занимают вторую строчку в таблице, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах, опережая "Зенит" по личным показателям, однако сине-бело-голубые имеют матч в запасе. Следующий тур команда Деяна Станковича проведет дома 26 апреля против московского ЦСКА.
Балахнин - о победе "Спартак" над "Акроном": чемпион так не играет
Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру московского "Спартака" в матче с "Акроном".
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"