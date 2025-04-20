Мостовой: с моим опытом я и так многое угадываю — представьте, если бы я работал в РПЛ

«Я, например, еще до начала сезона говорил, что исход чемпионской гонки будет решаться на финише. Даже когда «Акрон» вел со счетом 2:0, я был уверен, что «Спартак» не проиграет. Так оно и выходит.
У меня получается предугадывать исходы, потому что я имею большой опыт в футболе? Да, наверное, так и есть. Так это я еще в РПЛ не работал, был бы у меня такой опыт, я бы еще чаще давал верные прогнозы на исходы матчей», — заявил Мостовой «РБ Спорт».
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
После получения лицензии Александр Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения из РПЛ.
В данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает Краснодар, набравший 55 очков. Следом за ним идут Спартак и Зенит у которых по 50 очков, но у сине-бело-голубых игра в запасе. На четвертом месте расположился ЦСКА у которых 47 очков и тоже одна игра в запасе.