— Вы говорили об интересе испанских клубов к Рожкову.
— За ним продолжают следить другие клубы.
— Не боитесь, что его заберут летом?
— Боюсь.
В текущем сезоне левый защитник казанского "Рубина" Илья Рожков принял участие в 26 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Рахимов назвал игрока "Рубина", ухода которого летом боится
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов ответил на вопрос о будущем защитника казанского клуба Ильи Рожкова.
Фото: ФК "Рубин"