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Юран: по-человечески хочется, чтобы "Краснодар" стал чемпионом России, клуб этого заслуживает

Экс-главный тренер "Пари НН" и "Химок" Сергей Юран высказался о текущем лидерстве "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
- "Краснодар" лидировал и в прошлом сезоне. Команда имела все шансы стать чемпионом, но в концовке чего-то не хватает. После сезона я всегда анализировал: что получалось или не получалось, проводил работу над ошибками. Надеюсь, это тоже было в "Краснодаре". По-человечески хочется, чтобы они стали чемпионами России. Клуб заслуживает этого во всех отношениях, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".

"Краснодар" был основан российским предпринимателем Сергеем Галицким в феврале 2008 года. Через несколько лет существования команда пробилась в РПЛ, но пока в своей истории не завоевала ни одного титула. Лучшими достижениями "быков" становились серебряные медали РПЛ и выход в финал Кубка России.

В текущей турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" занимает первое место, набрав 55 очков в 25 матчах, и опережает ближайшего преследователя "Зенит" на 2 очка, идущий третьим московский "Спартак" - на 5 очков.

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