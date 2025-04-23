- У "Оренбурга" хорошие шансы сохранить место в Премьер-лиге. И по составу, и по игре вылета команда не заслуживает. Есть клубы, которые выглядят гораздо хуже. В отличие от тех, кто не верил, я, как человек, который не комплектовал эту команду, верю, что все будет хорошо.
По итогам 25 сыгранных туров "Оренбург" набрал 17 очков и располагается на предпоследней, пятнадцатой строчке в турнирной таблице. На данный момент команда Владимира Слишковича находится в зоне прямого вылета из российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей их отделяет три балла, а от безопасного 12-го места оренбуржцы отстают на шесть очков.
Источник: "СЭ"
Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев: у команды хорошие шансы сохранить место в РПЛ. Есть клубы гораздо хуже
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев считает, что команда не заслуживает вылета в Первую лигу.
Фото: ФК "Оренбург"