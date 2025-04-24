- Не вижу в Умярове лидера. Он что, много забивает или отдает голевых передач? Посчитайте статистику. Был бы лидер, был бы в сборной! Наверное, Карпин не берет его в сборную по этим причинам тоже? Не вижу какого-то сверхкреатива от него. Мне кажется, за семь лет в "Спартаке" плюс-минус топчется на месте.
Также Глушаков заявил, что на данном отрезке Умяров выглядит на поле ярче за счет индивидуальных действий его партнера по "Спартаку" Барко.
Наиль Умяров, играющий на позиции опорного полузащитника, в нынешнем сезоне забил два гола в 24 матчах за "Спартак" в чемпионате и провел 4 игры в Кубке России. Главный тренер москвичей Деян Станкович после победы над "Ростовом" (3:0) назвал Наиля "компьютером" за манеру игры футболиста. Ранее стало известно об интересе к Умярову со стороны клубов из Испании и Италии.
Источник: "СЭ"
Глушаков: Умяров топчется в "Спартаке" на месте, не вижу в нем лидера
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков усомнился в лидерских качествах полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"