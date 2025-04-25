"У ЦСКА хорошо себя в последних матчах проявляло нападение, да и полузащита, Обляков, Файзуллаев, Пьянич - я, честно говоря, не вижу, чем эта линия слабее спартаковской. Скажите мне, кто в "Спартаке" сильнее Ивана Облякова? У Барко и Облякова немножко разные позиции, но по мне, Обляков сильнее и разнообразнее аргентинца", - приводит слова Черданцева "Российская газета".
Полузащитник Иван Обляков выступает за московский ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 33 официальных матчах, забил 6 голов, отдал партнерам по команде 6 голевых передач, получил 4 жёлтые карточки (одна из которых оказалась второй в матче). Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 9 миллионов евро.
Полузащитник Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года. В текущем сезоне аргентинец принял участие в 31 официальном матче, забил 13 голов, отдал партнерам по команде 8 голевых передач, получил 3 жёлтые карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 14 миллионов евро.
Черданцев: у них разные позиции, но Обляков сильнее и разнообразнее Барко
Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев сравнили линию полузащиты у ЦСКА и московского "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА