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Осинькин: я болею за Глушенкова и Горшкова, но смена чемпиона даст РПЛ достаточно много

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Когда интрига до последнего тура, чемпионат всегда интересен. Больше внимания к футболу, больше о нём говорят. Это то, для чего мы делаем свою работу. У меня нет явных симпатий. Мы сейчас говорим про "Зенит" и "Краснодар". В этой ситуации я болею за своих. Условно, за Макса Глушенкова и Юру Горшкова. Но думаю, что смена чемпиона даст РПЛ достаточно много. Здесь я давно не болельщик, я профессионал. За своих футболистов я не имею права не переживать", - приводит слова Осинькина "Чемпионат".

В настоящее время футбольный клуб "Краснодар" за 26 матчей набрал 58 очков, с которыми расположился в турнирной таблице на первой строчке. На втором месте находится петербургский "Зенит", который за 25 матчей набрал 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который после 25 матчей в своем активе имеет 50 очков.

Напомним, действующим чемпионом страны является "Зенит", который завоевывал золотые медали последние шесть сезонов подряд. В составе петербургского клуба выступают Максим Глушенков и Юрий Горшков, которые под руководством Игоря Осинькина были игроками самарских "Крыльев Советов".

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