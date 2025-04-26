"Когда интрига до последнего тура, чемпионат всегда интересен. Больше внимания к футболу, больше о нём говорят. Это то, для чего мы делаем свою работу. У меня нет явных симпатий. Мы сейчас говорим про "Зенит" и "Краснодар". В этой ситуации я болею за своих. Условно, за Макса Глушенкова и Юру Горшкова. Но думаю, что смена чемпиона даст РПЛ достаточно много. Здесь я давно не болельщик, я профессионал. За своих футболистов я не имею права не переживать", - приводит слова Осинькина "Чемпионат".
В настоящее время футбольный клуб "Краснодар" за 26 матчей набрал 58 очков, с которыми расположился в турнирной таблице на первой строчке. На втором месте находится петербургский "Зенит", который за 25 матчей набрал 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который после 25 матчей в своем активе имеет 50 очков.
Напомним, действующим чемпионом страны является "Зенит", который завоевывал золотые медали последние шесть сезонов подряд. В составе петербургского клуба выступают Максим Глушенков и Юрий Горшков, которые под руководством Игоря Осинькина были игроками самарских "Крыльев Советов".
Осинькин: я болею за Глушенкова и Горшкова, но смена чемпиона даст РПЛ достаточно много
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"