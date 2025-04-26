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Гоцук - о пенальти в ворота "Пари НН": все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной

Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук высказался о поставленном пенальти в ворота своей команды в матче с "Ахматом" (1:0).
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы уже привыкли так сказать к этим моментам как пенальти. Сейчас каждый контакт рассматривают. Все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной. Но это футбол. Это наша работа и работа судей, - сказал Кирилл корреспонденту "Чемпионата".

"Пари НН" одолел "Ахмат" в домашнем матче 26 тура РПЛ со счетом 1:0. Голом отличился Хуан Боселли. В конце матча был назначен и затем перебит пенальти на 90+14-й и 90+16-й минутах. Оба удара отразил вратарь нижегородцев Никита Медведев.

Благодаря победе, "Пари НН" поднялся на 12-ю строчку в РПЛ, имея в своем активе 23 очка в 26 матчах. В следующем туре - игра на выезде с "Зенитом". Встреча состоится 4 мая.

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