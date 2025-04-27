— После встречи с Алаевым выплаты не были произведены?
— Нет, были. Мы их просто не анонсировали, - цитирует Брехова "Матч ТВ".
Напомним, что подмосковные "Химки" не выплачивали футболистам и персоналу клуба зарплату на протяжении нескольких месяцев. Перед матчем 25-го тура РПЛ с "Зенитом" игроки "Химок" устроили бойкот и проводили тренировки в тренажерном зале, а руководство клуба отправило Франка Артигу в отставку с поста главного тренера.
За несколько дней до матча с петербуржцами президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев провел встречу с футболистами и заявил, что клуб переходит под внешний контроль. Сообщалось, что лига досрочно выделит клубу средства, чтобы покрыть задолжности.
В "Химках" заявили, что футболисты получили выплаты после встречи с президентом РПЛ
Генеральный директор "Химок" Дмитрий Брехов рассказал, что футболисты получили выплаты после встречи с президентом РПЛ Александром Алаевым.
Фото: ФК "Химки"