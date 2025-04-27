Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Химки
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
Факел2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 2 1 2
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Ливерпуль
5 - 1 5 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
1 - 0 1 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 0 1 0
ДженоаЗавершен
Венеция
0 - 2 0 2
МиланЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
ЭмполиЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
Монца2 тайм
Аталанта
21:45
ЛеччеНе начат
Наполи
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
1 - 1 1 1
УнионЗавершен
Вердер
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
ТулузаЗавершен
Монпелье
0 - 0 0 0
РеймсЗавершен
Ланс
0 - 4 0 4
ОсерЗавершен
Марсель
21:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен

В "Химках" заявили, что футболисты получили выплаты после встречи с президентом РПЛ

Генеральный директор "Химок" Дмитрий Брехов рассказал, что футболисты получили выплаты после встречи с президентом РПЛ Александром Алаевым.
Фото: ФК "Химки"
— После встречи с Алаевым выплаты не были произведены?

— Нет, были. Мы их просто не анонсировали, - цитирует Брехова "Матч ТВ".

Напомним, что подмосковные "Химки" не выплачивали футболистам и персоналу клуба зарплату на протяжении нескольких месяцев. Перед матчем 25-го тура РПЛ с "Зенитом" игроки "Химок" устроили бойкот и проводили тренировки в тренажерном зале, а руководство клуба отправило Франка Артигу в отставку с поста главного тренера.

За несколько дней до матча с петербуржцами президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев провел встречу с футболистами и заявил, что клуб переходит под внешний контроль. Сообщалось, что лига досрочно выделит клубу средства, чтобы покрыть задолжности.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится