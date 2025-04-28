"Запутался Семак, запутался. И недовольство игрой "Зенита" накапливается. Они, с одной стороны, говорят, что мы должны должны, должны, с другой — выходят и проваливают игру с "Динамо", одну из решающих на финише. Я просто в шоке, ну так нельзя. Рано или поздно все это должно было случиться. Нельзя все время побеждать. Я больше на футбол не пойду, все. Смотреть на это нет сил", - приводит слова Чухлова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 26 матчах набрал 54 очка, что позволяет сине-бело-голубым на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание петербуржцев от текущего лидера чемпионата "Краснодара" на данный момент составляет 4 очка.
За 4 тура до конца сезона "Зениту" осталось провести встречи с "Пари НН" (дома), махачкалинским "Динамо" (на выезде), "Ростовом" (на выезде), "Ахматом" (дома).
Чухлов: запутался Семак, смотреть на игру "Зенита" нет сил
Чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов высказался об игре петербургского клуба в последних матчах текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"