"Думаю, "Краснодар" созрел для чемпионства. Хотелось бы, чтобы Сергей Николаевич Галицкий отпраздновал титул в этом году. Переход Стаса в Европу? Вообще сейчас об этом не думаем", - цитирует агента Sport24.
За четыре тура до завершения чемпионата России "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 58 очков в 26 играх и имеют четырехочковый отрыв от второго места.
В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз оставил ворота "сухими". Контракт 23-летнего голкипера рассчитан до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 5 миллионов евро.
Агент Агкацева: "Краснодар" созрел для чемпионства. О Европе сейчас вообще не думаем
Агент вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева Марат Арчегов высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"