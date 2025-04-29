"Всё просто: подача со штрафного, чиркнул мяч, можно было этого не делать и мяч пролетел бы дальше. Так мяч срезался по такой траектории и залетел в ворота. У Максименко не было шансов вытащить. Такое бывает в футболе", - приводит слова Денисова "Матч ТВ".
29 апреля московский "Спартак" на своём поле в рамках второго этапа 1/2 финала Кубка России по футболу сезона-2024/25 обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1. Хозяева открыли счёт на 14-й минуте - отличился Маркиньос. Через 6 минут Денисов, пытаясь сыграть на перехвате, отправил мяч в свои ворота. Победный гол на свой счёт на 50-й минуте записал форвард "Спартака" Ливай Гарсия.
В финале Пути регионов красно-белым предстоит встреча с победителем матча "Локомотив" - "Ростов".
Защитник "Спартака" Денисов объяснил, как забил гол в свои ворота в матче с "Динамо"
Защитник "Спартака" Даниил Денисов объяснил, как забил гол в свои ворота в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с московским "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"