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Дзюба — о возвращении российских клубов в еврокубки: через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал возможное возвращение российских клубов и сборной в еврокубки.
Фото: РФС
«Все ждут возвращения в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю», — заявил Дзюба «Матч ТВ».

В настоящее время Артём Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В текущем сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и пятью результативными передачами.

После успешных выступлений за «Акрон» Валерий Карпин принял решение впервые с 2021 года вызвать Артёма в национальную сборную. В первом же матче против команды Гренады Дзюба забил гол, побив рекорд по количеству забитых мячей за сборную и обогнав Александра Кержакова.

Напомним, что с февраля 2022 года сборные и клубы из России отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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