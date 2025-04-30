"Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду. Кто-то использует не вполне достойные приемы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк", - приводит слова Нагорных "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов может быть отправлен в отставку в случае поражения "железнодорожников" в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом". Встреча состоится 30 апреля на стадионе "РЖД Арена", ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера "Локомотива" с ноября 2022 года.
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможной отставке Галактионова
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"