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Агент Головина: Саша хочет вернуться в Россию в конце карьеры. В "Спартак" он не пойдет, но возможен переход в "Зенит"

Агент Александра Головина прокомментировал слухи о возможном возвращении футболиста в Россию и интересе со стороны «Зенита».
Фото: ФК ЦСКА
«Саша дал интервью. Журналисты выдергивают из контекста то, что они хотят услышать. То, что не имеет правды. Саша сказал, что в конце карьеры он хотел бы вернуться в Россию. В «Спартак» он не пойдет, но может быть, это будет ЦСКА или «Зенит», — заявил Клюев «СЭ».

Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин является воспитанником академии ЦСКА и в сезоне 2016/17 в составе армейского клуба стал чемпионом России. За свою карьеру он выступал только за два клуба: ЦСКА и «Монако».

За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 232 матча, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 25 миллионов евро. В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.

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