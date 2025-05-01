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Нагорных: Галактионов на месте, идет подготовка "Локомотива" к субботнему матчу

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Много разной информации появляется. Михаил Галактионов на месте и сегодня проводил восстановительную тренировку и другие мероприятия с командой на базе в Баковке, где идет подготовка к субботнему матчу", - цитирует Нагорных "СЭ".

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов может быть отправлен в отставку. Также сообщалось о том, что одним из кандидатов на замену Галактионову является экс-наставник "железнодорожников" Юрий Семин.

Вчера, 30 апреля, красно-зеленые уступили на своем поле "Ростову" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

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