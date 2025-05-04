"Осипенко, конечно, подкалываем на счёт его результативности. В следующем сезоне он, наверное, в "Баварии" вместо Кейна может играть. Ну или в "Ювентусе", как говорил Николай Писарев", - сказал Щетинин Legalbet.
Осипенко в нынешнем сезоне забил девять голов в 34 матчах за "Ростов" в чемпионате и Кубке России. Наряду с Николаем Комличенко защитник является лучшим бомбардиром ростовчан в РПЛ, у обоих по 8 мячей.
Игрок "Ростова" Щетинин: Осипенко может играть в "Баварии" вместо Кейна
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о шутках в ростовской команде над результативностью защитника Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"