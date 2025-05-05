"Футболисты, думаю, что готовы. Те, кто соответствует уровню, у кого есть уровень мастерства. Но я считаю, что все эти разговоры бессмысленны на данный момент времени. Пока вопрос не решён", - цитирует Аршавина "РИА Новости".
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. В нынешнем году несколько раз появлялись разговоры о возможном возвращении россиян в еврокубки, однако пока ничего не меняется.
Аршавин оценил перспективы возвращения России в еврокубки
Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался на тему возможного возвращения России на евроарену.
Фото: ФК "Зенит"