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Аршавин оценил перспективы возвращения России в еврокубки

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался на тему возможного возвращения России на евроарену.
Фото: ФК "Зенит"
"Футболисты, думаю, что готовы. Те, кто соответствует уровню, у кого есть уровень мастерства. Но я считаю, что все эти разговоры бессмысленны на данный момент времени. Пока вопрос не решён", - цитирует Аршавина "РИА Новости".

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. В нынешнем году несколько раз появлялись разговоры о возможном возвращении россиян в еврокубки, однако пока ничего не меняется.

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