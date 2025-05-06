"У него была установка "один забил, один отдал" - он забил два, набрал два очка, так что выполнил задание", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Матч "Зенита" и "Пари НН" в рамках минувшего, 27-го тура РПЛ состоялся в воскресенье, 4 мая. Игра на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1 благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых и забил на 54-й и 83-й минутах встречи.
Медведев - о дубле Соболева: у него была установка "один забил, один отдал"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, что форвард Александр Соболев выполнил установку на матч 27-го тура РПЛ с "Пари НН" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"