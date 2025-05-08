- Более жесткого тренера, чем Валерий Газзаев, в моей жизни не было. Но это было хорошо. С нами надо было именно так обращаться. Благодаря его тренерской работе мы смогли выиграть все эти трофеи, - сказал Вагнер Лав в интервью CSKA TV.
Напомним, Вагнер Лав играл в ЦСКА с 2004 по 2012 год, затем выступал один сезон за красно-синих в 2013 году. В составе "армейцев" Вагнер Лав принял участие в 259 матчах во всех турнирах, забил 124 гола и стал трехкратным чемпионом России (2005, 2006, 2012/13), шестикратным обладателем Кубка России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), четыре раза выигрывал Суперкубок России (2006, 2007, 2009, 2013) и один раз Кубок УЕФА (2004/05). С 2024 года бразильский игрок выступает в бразильском клубе "Аваи".
Вагнер Лав: более жесткого тренера, чем Валерий Газзаев, в моей жизни не было
Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о работе с российским тренером Валерием Газзаевым.
Фото: "Чемпионат"