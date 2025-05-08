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Семак: есть над чем подумать — три выездных матча на неделе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился о плотном графике сине-бело-голубых в конце сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Есть над чем подумать — три выездных матча на неделе. Будем отталкиваться от состояния игроков и уже смотреть, кто и сколько готов сыграть в трёх матчах или же в двух. Будем решать вопросы по мере их поступления, - сказал Семак пресс-службе клуба.

10 мая петербуржцы на выезде встретятся с махачкалинским "Динамо" в рамках 28 тура РПЛ. 14 мая состоится ответный финал Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА в Москве. 18 мая сине-бело-голубые встретятся в гостях с "Ростовом".

На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в РПЛ, отставая от "Краснодара" на 4 очка.

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