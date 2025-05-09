"Мы ведем работу, общаемся о новом контракте Батракова с "Локомотивом". Как и планировалось, движемся к тому, чтобы завершить все до конца сезона", - цитирует агента "Чемпионат".
Действующее трудовое соглашение 19-летнего атакующего полузащитника с московским "Локомотивом", воспитанником которого он является, рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 результативных передач. Также в активе футболиста 1+3 по системе гол плюс пас в 8 играх Кубка России.
Агент - о новом контракте Батракова: движемся к тому, чтобы завершить все до конца сезона
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о новом контракте игрока с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"