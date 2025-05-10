"Четыре очка преимущества за оставшиеся три тура "Краснодару" сложно упустить, но еще сложнее "Зениту" их наверстать. Но в футболе всё бывает", - сказал Черчесов "Матч ТВ".
За три тура до конца чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 61 очком. Краснодарцы опережают идущий вторым "Зенит" на четыре балла. "Быки" еще ни разу не становились чемпионами Российской Премьер-Лиги в клубной истории.
Черчесов оценил шансы "Краснодара" и "Зенита" в чемпионской гонке в РПЛ
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы "Краснодара" и "Зенита" на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: РФС