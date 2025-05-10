"Динамо" должно показать, что оно не зря обыграло Самару на выезде, и для Ролана Гусева это, наверно, тоже какой-то вызов. Думаю, что при удачном стечении обстоятельств он может стать главным тренером. Хотя я не знаю, как решит руководство "Динамо". Но то, что здесь лёгкой прогулки для "Спартака" не будет – это точно", - цитирует Кузнецова Metaratings.
Завтра, 11-го мая, московское "Динамо" примет на своем поле "Спартак" в 28-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запларинован на 19:30 по московскому времени. Напомним, что руководство бело-голубых отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев.
После 27-ми сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. Красно-белые располагаются на четвертой строчке с 51-м очком в своем активе.
Кузнецов: для Ролана Гусева матч со "Спартаком" - какой-то вызов
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"