Колыванов: ЦСКА надо похвалить за матч с "Краснодаром"

- ЦСКА надо похвалить за матч с "Краснодаром". Молодцы! Команда великолепно проводит весеннюю часть чемпионата. Я бы не стал говорить, что победа была с натяжкой. У "Краснодара" было несколько моментов в первом тайме, но Акинфеев стал героем и спас команду от гола, - сказал Колыванов "Чемпионату".
10 мая ЦСКА на своем поле одержал победу над "Краснодаром" 1:0 в рамках 28 тура РПЛ. Голом в составе хозяев отличился Сауль Гуарирапа.
Проиграв "армейцам", "Краснодар" остался на первом месте, но отрыв от второго места сократился до одного балла. Красно-синие остались на третьем месте, имея в своем активе 55 очков в 28 турах.