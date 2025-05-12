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"Спартак" обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Динамо"

В пресс-службе московского "Спартака" сообщили о подаче обращения в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 28-го тура РПЛ со столичным "Динамо" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81-й", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Чемпионат".

Московские "Динамо" и "Спартак" встречались друг с другом 11 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой бело-голубых со счётом 2:0. После этой игры красно-белые с 51-м очком опустились на пятое место в турнирной таблице и потеряли шансы на попадание по итогам сезона в топ-2 РПЛ.

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