"Не думаю, что Хлусевич будет соответствовать задачам "Динамо" в борьбе за чемпионство. Если игрок на данный момент является третьим на своей позиции в "Спартаке", и в основном его выпускают на замену, а то и вообще предпочитают Зобнина, то зачем он "Динамо"?" - цитирует Новикова Metaratings.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно московское "Динамо" может приобрести защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 16-ти матчах красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Хлусевич выступал за тульский "Арсенал".
Новиков: не думаю, что Хлусевич будет соответствовать задачам "Динамо" в борьбе за чемпионство
Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков считает, что защитник "Спартака" Даниил Хлусевич не подходит бело-голубым.
Фото: ФК "Спартак"