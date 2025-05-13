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Новиков: не думаю, что Хлусевич будет соответствовать задачам "Динамо" в борьбе за чемпионство

Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков считает, что защитник "Спартака" Даниил Хлусевич не подходит бело-голубым.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что Хлусевич будет соответствовать задачам "Динамо" в борьбе за чемпионство. Если игрок на данный момент является третьим на своей позиции в "Спартаке", и в основном его выпускают на замену, а то и вообще предпочитают Зобнина, то зачем он "Динамо"?" - цитирует Новикова Metaratings.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно московское "Динамо" может приобрести защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 16-ти матчах красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Хлусевич выступал за тульский "Арсенал".

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