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Аленичев не подтвердил информацию о возможном назначении в "Факел"

Российский тренер Дмитрий Аленичев не подтвердил информацию о своем возможном назначении рулевым "Факела".
Фото: ФК "Спартак"
"Может, это была выдумка, кто-то придумал. Мне ни о чём не известно. Даже не хочется обсуждать этот вопрос", — сказал Аленичев "Чемпионату".

Ранее появлялась информация, что Аленичев возобновит тренерскую карьеру ради назначения в "Факел". Он не работал рулевым с 2019 года после увольнения из красноярского "Енисея".

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