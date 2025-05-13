"Может, это была выдумка, кто-то придумал. Мне ни о чём не известно. Даже не хочется обсуждать этот вопрос", — сказал Аленичев "Чемпионату".
Ранее появлялась информация, что Аленичев возобновит тренерскую карьеру ради назначения в "Факел". Он не работал рулевым с 2019 года после увольнения из красноярского "Енисея".
Аленичев не подтвердил информацию о возможном назначении в "Факел"
Российский тренер Дмитрий Аленичев не подтвердил информацию о своем возможном назначении рулевым "Факела".
Фото: ФК "Спартак"