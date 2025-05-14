"Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит. Когда я играл в "Ростове", от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован", - цитирует Глебова "Известия".
Напомним, что Марцел Личка 1-го мая был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо", исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев. Под руководством Гусева бело-голубые одержали две победы - в 27-м туре над самарскими "Крыльями Советов" (3:1) и в 28-м туре над московским "Спартаком" (2:0).
После 28-ми сыгранных туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 53-мя набранными очками в своем активе. В 29-м туре чемпионата России бело-голубые примут на своем поле тольяттинский "Акрон".
Данил Глебов рассказал, как отреагировал на отставку Марцела Лички из "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов рассказал о своей реакции на отставку Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"