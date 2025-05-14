Гасилин: в год столетия "Зенит" должен побеждать ЦСКА и выходить в финал Кубка России

"ЦСКА здорово проводит отрезок после зимней паузы, но главная загвоздка — мало голов. Хотя Сауль Гуарирапа стал забивать. Думаю, будет низовой матч, много голов не увидим. "Зенит" умеет играть в обороне. В год столетия сине-бело-голубые должны побеждать ЦСКА и выходить в финал Кубка", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Сегодня, 14-го мая, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.
Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка страны и бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.