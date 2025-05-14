Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:30
ЗенитНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
20:00
ЛеганесНе начат
Алавес
20:00
ВаленсияНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Кубок Италии

Новости
Милан
22:00
БолоньяНе начат

Гасилин: в год столетия "Зенит" должен побеждать ЦСКА и выходить в финал Кубка России

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче Кубка России ЦСКА - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"ЦСКА здорово проводит отрезок после зимней паузы, но главная загвоздка — мало голов. Хотя Сауль Гуарирапа стал забивать. Думаю, будет низовой матч, много голов не увидим. "Зенит" умеет играть в обороне. В год столетия сине-бело-голубые должны побеждать ЦСКА и выходить в финал Кубка", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".

Сегодня, 14-го мая, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка страны и бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится