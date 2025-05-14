- Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не все от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем, — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет.
После 28 сыгранных туров московское "Динамо" набрало 53 очка и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. За два тура до конца текущего розыгрыша чемпионата России бело-голубые отстают от тройки лидеров на два балла. В рамках 29-го тура динамовцы примут на своем поле тольяттинский "Акрон", а в заключительном, 30-м туре встретятся в гостях с "Краснодаром".
Источник: "Известия"
Глебов: "Динамо" по силам закончить сезон в топ-3
Хавбек московского "Динамо" Данил Глебов уверен, что команда может завершить сезон РПЛ в призовой тройке.
Фото: ФК "Динамо"