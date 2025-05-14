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Ливай Гарсия - о Станковиче: он видит мои качества и даёт мне возможность проявить их — это очень ценно

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия высказался об игре под руководством Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- Он видит мои качества и даёт мне возможность проявить их — это очень ценно. К сожалению, пока моя результативность не на должном уровне. Но со временем всё должно получиться, - приводит слова Гарсии пресс-служба "Спартака".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае прошлого года. Под руководством сербского специалиста команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 51 очком в 28 матчах. Также красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России с "Ростовом" 15 мая.

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