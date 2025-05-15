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Губерниев призвал назначить Мостового главным тренером "Спартака"

Телеведущий Дмитрий Губерниев призвал назначить Александра Мостового главным тренером "Спартака".
Фото: "РБ Номинации"
"Спартак" себя ведет как слабак. И это очень обидно. "Спартаку" нужен Александр Мостовой. Настоящий царь нужен "Спартаку". Сколько уже можно с самозванцами работать?" - сказал Губерниев "Советскому спорту".

Мостовой остается без работы в футболе после завершения карьеры футболиста.

"Спартак" под руководством Деяна Станковича занимает пятое место в РПЛ за два тура до конца сезона. В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

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