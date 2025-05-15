"Спартак" себя ведет как слабак. И это очень обидно. "Спартаку" нужен Александр Мостовой. Настоящий царь нужен "Спартаку". Сколько уже можно с самозванцами работать?" - сказал Губерниев "Советскому спорту".
Мостовой остается без работы в футболе после завершения карьеры футболиста.
"Спартак" под руководством Деяна Станковича занимает пятое место в РПЛ за два тура до конца сезона. В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.
Губерниев призвал назначить Мостового главным тренером "Спартака"
Телеведущий Дмитрий Губерниев призвал назначить Александра Мостового главным тренером "Спартака".
Фото: "РБ Номинации"