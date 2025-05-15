"Соболев — великолепная покупка "Зенита" и блестящая продажа "Спартака". Избавиться от такого игрока за € 10 млн — это то что надо. Как "Зенит" умудрился его купить? Наверное, это шутка года", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Вчера, 14-го мая, петербургский "Зенит" уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 3:4 - пен.). Александр Соболев вышел на замену во втором тайме и не реализовал удар в послематчевой серии пенальти.
Напомним, что нападающий перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. Форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 29 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.
Червиченко: Соболев - блестящая продажа "Спартака", как "Зенит" умудрился его купить?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"