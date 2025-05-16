По данным источника, спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао поддерживает идею о том, чтобы команда доиграла сезон под руководством главного тренера Деяна Станковича. Однако как сообщается, он уже подготовил список возможных кандидатов на замену в случае ухода серба.
Отмечается, что в шорт-лист Кахигао вошли исключительно иностранные специалисты.
Станкович пришел на работу в российский клуб летом 2024 года. Под его руководством красно-белые дошли до финала Пути регионов Кубка России, где уступили "Ростову" (1:2). Также команда за два тура до конца чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на четыре балла оставая от топ-3.
Источник: Metaratings
Metaratings: спортивный директор "Спартака" Кахигао составил список кандидатов на замену Станковичу
Фото: ФК "Спартак"